Rektör Coşkun DOKKAF açılış programına katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Bayburt Üniversitesinin de içerisinde bulunduğu 10 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilen “Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (DOKKAF) açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katıldığı törenle yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinatörlüğünde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 2'ncisi düzenlenen, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda gerçekleşen ‘Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı' açılışına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, paydaş üniversite rektörleri ile öğrenciler ve firma yetkilileri katıldı.

Her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın yer aldığı, mezun ve mezun adayları için iş imkânı, öğrenciler için staj imkânı bulabilecekleri bir ortamın oluşturulmasının hedeflendiği ‘Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na Bayburt Üniversitesi öğrencileri ile birlikte paydaş üniversitelerden 20 bine yakın öğrencinin katılması öngörülüyor.

10-11 Mart 2020 tarihlerinde açık kalacak olan ‘Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı' kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere, öğrenciler ve mezunlar ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilmektedirler.