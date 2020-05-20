Rektör Coşkun, Türkiye Gençlik Vakfı Yönetim Kuruluyla telekonferansa katıldı

Dr. Selçuk Coşkun, Türkiye Gençlik Vakfı Yönetim Kuruluyla telekonferans üzerinden, peygamber efendimizin sünneti ve günümüzde sünnetin yorumlanmasına yönelik gençlerle sohbet edip onların sorularını cevapladı.

Prof. Dr. Selçuk Coşkun, sünnet teriminin hadis, fıkıh, kelam, siyer gibi ilim dallarının kendine has anlamlarda kullanıldığına vurgu yaparak, kavram karmaşasından dolayı ortaya çıkan yanlış anlaşılma ve yorumlamaları değerlendirdi. Her ilim dalının kendi literatüründe farklı amaçlarla kullandığı sünnet teriminin, günümüzde yanlış anlaşılmasını önleyebilecek noktalarına değinerek gençlere yeni bir bakış açısı kazandırdı. Sohbet esnasında gençlerden bireysel sorular alarak yanıtlayan Rektör Coşkun, gençlere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Gençlik Vakfı Bayburt İl Temsilcisi Abdul Selam Doğan, gerçekleştirilen telekonferansla Dr. Selçuk Coşkun'la yapılan sohbetten önemli derecede yararlandıklarını benzer etkinliklerin tekrar edilmesi gerektiğini dile getirerek teşekkür etti.