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Rektör Coşkun'dan 23 Nisan mesajı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Selçuk Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“23 Nisan, şanlı tarihimizde yeni bir dönemin başlangıcı olan, devletimizin temellerinin atıldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu önemli bir gün olmasının yanı sıra tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olması hasebiyle de ayrı bir öneme sahiptir. ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadığımız bu günlerde, birlik ve beraberlik ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.


Milli birliğin ve millet iradesinin oluşturduğu Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı mücadelesinden, günümüzün ‘Kurtuluş Mücadelesine' kadar her daim, egemenliğimizin yapı taşlarının örüldüğü bir toplum mutabakatına ev sahipliği yapmıştır. En zor ahval ve şartlarda dahi görevini şerefle icra eden millet temsilcileri, bombaların hükmü ve namluların hedefi altında dahi, milletin iradesini koruma görevlerinden taviz vermemiştir.


Gazi Meclisin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının onurlu mücadelelerini saygıyla yâd ederken; geleceğimizin güvencesi, yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza armağan edilen bu güzel gün dolayısıyla, tüm dünya çocukları için sağlıklı ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum.”

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