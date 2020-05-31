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Rektör Coşkun'dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Selçuk Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin başlatmış olduğu etkinliğe kitap önerisinde bulundu.


Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin “Rektörler Kitap Öneriyor” başlığı ile başlatmış olduğu etkinliğin yedinci kitap listesi, Dr. Selçuk Coşkun'un seçtiği kitaplardan oluştu.


Dr. Selçuk Coşkun titizlikle seçerek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin “Rektörler Kitap Öneriyor” etkinliği için oluşturduğu yedinci listede beş önemli eser yer alıyor.


Rektör Coşkun'un, kitap okumayı ve araştırmayı sevenler için özenle seçtiği ve okunmasını tavsiye ettiği kitap listesinde; Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu'nun Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar, Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam, İsmet Özel'in Üç Zor Mesele Teknik-Medeniyet-Yabancılaşma, Sezai Karakoç'un Yitik Cennet ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yaşayan Dünya Dinleri adlı eserleri yer alıyor.

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