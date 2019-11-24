Rektör Coşkun'dan Öğretmenler Günü mesajı

Dr. Selçuk Coşkun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletçe kutsal bir meslek olarak addettiğimiz öğretmenlik, tarihin ve kültürün yaşatılmasında önemli bir kılavuzdur. Milletimizin uyanış hareketinde muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ve toplumlara emsal olan ilim ve kültür etiğini her nesille birlikte yeniden inşa etmek görevini üstlenen öğretmenlerimiz; aydınlık yarınlarımızın teminatları arasındadır. Milli ve manevi değerlerle mücehhez, ahlaklı ve tarih bilincini muhafaza eden, fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirme misyonuyla; tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve bir ömür boyu mutluluklar dilerim.”