Rektör Türkmen 7. Tematik Kış Kampında "Yurt-Time Spor" projesini anlattı

Erzurum'un ev sahipliği yaptığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları 7. Tematik Kış Kampına katılan öğrencilere Yurt-Time Spor projesini anlatmak üzere davet edilen Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, zamana değer katmanın sportif yollarına ilişkin uygulamalı bir sunum yaptı.

Kısmi zamanlı anlamına gelen "Part-Time" ifadesinden esinle sporu günlük hayatın olağan hareketliliğine entegre etmeyi düşünen "Yurtlarda Temel İşlerde Mesleki Eğitim ve Spor"; kısa adıyla "Yurt-Time Spor" projesi, yurt öğrencileri için spor yoluyla görevlendirme modeli çerçevesinde hazırlandı. Bayburt Üniversitesinin de ortak olduğu proje dahilinde yurtlarda kalan öğrenci hedef kitlede spor kültürü tesis edilmesi ve bu kültürün etkileşim yoluyla yaygınlaşması hedefleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları 7. Tematik Kış Kampına Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı kimliğiyle de katılan Rektör Türkmen, okul sporları kategorisinde 40'a yakın branş arasında boccenin en fazla ilgi gören 6. branş olduğunu dile getirdi. Öğrencilere projenin detayları hakkında bir sunum yapan Rektör Türkmen, "her yerde spor" yaklaşımı gereğince öğrenci yurtlarını hareketlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yurtların, içerdiği popülasyonun çeşitliliği bakımından yüksek bir dinamizm ve geniş temsil sunduğunu kaydeden Rektör Türkmen, öğrencilerin etkileşimli öğrenme yönelimlerini etkileşimli spor ile bütünleştirmeyi düşündüklerini söyledi. Öğrencilere bulundukları yerde bazı egzersiz hareketlerini yaptıran Rektör Türkmen, her an ve her yerde yapılacak spor hareketleri ile daha kaliteli bir yaşamın tesis edilebileceğini vurguladı. Program sonunda katılımcılara teşekkür eden Rektör Türkmen, Bocce, Bowling ve Dart gibi disiplinlerin gençler arasında yeni trendler olması için gereken altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Büyük ilgiyle takip edilen ve uygulamalı egzersizler ile renklenen program, Rektör Türkmen'e hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.