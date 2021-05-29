Rektör Türkmen AFAD tarafından düzenlenen söyleşiye konuk oldu

Dr. Mutlu Türkmen, AFAD tarafından İstanbul'da düzenlenen söyleşiye katıldı.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Türkmen, AFAD İstanbul İl Müdürlüğünde düzenlenen programda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerle, spor ve eğitim konusundaki tecrübelerini paylaştı.

Rektör Türkmen, söyleşide; sporun önemi, sporda iletişim kurma, pandemi sürecinde sporun faydaları ve halkın spora özendirilmesi gibi konularda bilgi verdi. Gençlerin sağlık ve spor açısından bilinçlendirilmesinin önemine değinerek Türkiye'de gerçekleştirilen spor çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bayburt Üniversitesinde yer alan programlar ve üniversitenin sosyal donatıları hakkında bilgi vererek, gençleri ileride Bayburt Üniversitesini tercih etmeye davet etti.

Söyleşinin sonunda, gençlerin spora olan ilgilerinin ümit verici olduğunu dile getiren Rektör Türkmen, davetlerinden ve misafirperverliklerinden dolayı AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz ve AFAD Spor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Bozkurt'a teşekkür etti.