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Rektör Türkmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını ziyaret etti

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mutlu Türkmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti.


Bayburt Üniversitesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktarımında bulunan Rektör Türkmen, kabullerinden ve yakın ilgisinden dolayı Bakan Bilgin'e teşekkürlerini iletti. Rektör Türkmen, aynı zamanda Bayburtlu olan Bakan Bilgin'in ilkokul yıllarına ait öğrenci kütük belgesini de kendisine takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Bilgin ise, nazik ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı Rektör Türkmen'e teşekkür etti.

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