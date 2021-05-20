Rektör Türkmen, çevrim içi düzenlenen ‘Gençlik ve Spor' konulu söyleşiye katıldı

Dr. Mutlu Türkmen, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Gençlik ve Spor' konulu söyleşiye uzaktan bağlantı yöntemiyle katıldı.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten, Dr. Mutlu Türkmen, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Bir Ses İki Hareket Projesi' kapsamında düzenlenen söyleşiye katılarak, programın yöneticiliğini yapan proje koordinatörü Cahit Özkan'ın sorularını yanıtladı.

Ulusal ve uluslararası spor alanında oldukça deneyimli olan Rektör Türkmen, katıldığı söyleşi programında; sporun önemi, sporda iletişim kurma, salgın sürecinde sporun faydaları, halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve spora özendirilmesi faaliyetleri, sporda başarıyı yakalamanın püf noktaları, zaman yönetiminin önemi, fiziksel aktivite ve spor ilişkisi, eğlendinlen alanların kullanımı ve önemi gibi konularda katılımcılara bilgi paylaşımında bulundu.

Sporun ve fiziksel aktivitelerin hayatın her alanında mutlaka yer alması gerekliliği üzerinde duran Rektör Türkmen, hem sporcu kimliği ile hem de eğitimci kimliği ile ihtiyaç duyan herkesin yanında oluklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'de gerçekleştirilen spor çalışmaları ile küresel olarak gerçekleştirilen spor faaliyetleri ve kendi çalışmaları ilgili de açıklamalarda bulunan Rektör Türkmen, geleneksel ve modern spor dallarında önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen söyleşinin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve programın moderatörü Cahit Özkan'a teşekkür eden Rektör Türkmen, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.

Programın moderatörü Cahit Özkan da katılımı ve değerlendirmelerinden ötürü Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkür etti.

Katılımcılardan gelen soruların, Rektör Türkmen tarafından cevaplandırılmasının ardından söyleşi sona erdi.