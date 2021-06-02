Rektör Türkmen, ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerine katıldı

Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerine katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde ve tüm illerde eş zamanlı olarak kutlandı. Bayburt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleşen programa, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Ramazan Yiğit, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kursiyerler katıldı.

Etkinlikler kapsamında, kursiyerlerin eğitimleri çerçevesinde ortaya koydukları ürünler de sergilendi. Dikiş-nakış, filografi, çini ve ahşap sanatı kullanılarak hazırlanan serginin açılışı ise Hanımefendi Büşra Epcim, Vali Cüneyt Epcim ve Rektör Mutlu Türkmen tarafından yapıldı.

Stantların misafirler tarafından ziyaret edilmesinin ardından program sona erdi.