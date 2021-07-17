Rektör Türkmen'den çocuklara bayram hediyesi

Dr. Mutlu Türkmen, Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde yakın zamanda hizmete açılan Bowling Salonunda çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Rektör Türkmen, onlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra çocukların bowling eğlencelerine eşlik etti.

Aynı zamanda Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Türkmen; "Geleceğimizin teminatı, gönül goncalarımız, kampüsümüzün neşesi çocuklarımızla Kurban Bayramı öncesi bir araya geldik. Onlarla eğlenceli vakitler geçirdik. Bitmek bilmeyen enerjileri ile geleceğe dair ümidimizi yeşerttiler. Bowling branşı çocukların temel motorik özelliklerini geliştirme, sosyalleşme ve ruhsal olarak doyuma ulaşmaları açısından en etkili spor branşlarından bir tanesidir. Önümüzdeki süreçte bu çocuklarımız arasından yetenekli sporcular da yetiştireceğiz. Bu güzel günde onlarla birlikte olmak gerçekten çok güzeldi. Çocuklarımıza, ailelerine ve bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.