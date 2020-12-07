Resmi ilan fiyat tarifesi yenilendi

Resmi Gazete'de yayımlanan yüzde 20 oranındaki ilan tarifesi artışı 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Resmi İlan Fiyat Tarifesinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından teklif edilen resmi ilan fiyat tarifesinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 4 Aralık 2020 tarihli ve 31324 sayılı nüshasında yayımlandı. Söz konusu tarife, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanınca onaylanan yeni resmi ilan fiyat tarifesine göre resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler için KDV hariç 20,40 Türk Lirası olarak ücretlendirilecek. Söz konusu resmi ilan bedeli, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için ise KDV hariç 49,35 Türk Lirası'ndan hesaplanacak.

Karara göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi ilan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri ve günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazetelerde 9 punto, diğer gazetelerde ise 10 punto metin harflerinin kullanılması zorunlu olacak. Resmi ilanların 5 santimetrelik kısmında, 10 punto metin harflerinin kullanımında en az 12 satır, 9 punto harflerin kullanımında ise en az 14 satır yazı bulunması gerekecek.

Resmi ilanların başlıkları, ilan metinleriyle orantılı olacak, ancak ilan metni başlık dahil 200 sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıkları 24 puntoyu, 100 ila 200 sütun-santim arasındakiler 20 puntoyu, 50 ila 100 sütun-santim arasındakiler 16 puntoyu, 50 sütun-santimin altındakilerin ise 14 puntoyu geçemeyecek.

Ayrıca günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için tek sütun genişliği 32 milimetre, diğer gazetelerde ise 37 milimetre kabul edilecek. Diğer taraftan bir sütunu geçen resmi ilanlarda sütun aralarındaki boşluklar, 3 milimetre üzerinden hesaplanmaya devam edilecek. İlan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığı 0,5 milimetre, metin ile çerçeve arasındaki boşluklar da 3 milimetre olacak. Kelimeler arasında bir karakter boşluğu bırakılacak.

Daha büyük puntolu harflerle ya da daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan ilanlar için, bu açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplama uygulaması sürdürülecek.

Böylece 2021 yılı için resmi ilan fiyat tarifesinde, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için yüzde 20 diğer gazeteler için ise yüzde 5 artış sağlanmıştır.

Resmi İlan Fiyat Tarifesinde yapılan yeni güncelleme, basının kılcal damarlarını oluşturan yerel gazetelerin yayın hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olacaktır.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran “Yeni resmi ilan fiyat tarifesinin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” temennisinde bulundu.