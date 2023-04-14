Robohatip takımı Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında finalde

Bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında Bayburt'u temsil eden Anadolu İmam Hatip Lisesi Robohatip takımı, görev videosu sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adını Türkiye Finallerine yazdırmayı başardı.

Lise öğrencileri arasında yapılan İHA kategorisindeki yarışmaya başvuru yapan ve Bayburt'u temsil eden Robohatip takımı, geliştirdikleri dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracıyla Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 25-29 Nisan tarihlerinde Bursa Yunuseli Havalimanında yapılacak TEKNOFEST Türkiye Finallerinde yer alacak takıma başarılar diledi.

Geçtiğimiz yıl da TEKNOFEST Karadeniz'e katılan Robohatip ve Robohatip2 takımları Sabit Kanat İHA ve Döner Kanat İHA dallarında Samsun'da düzenlenen Türkiye finallerinde Bayburt'u temsil etmişti.