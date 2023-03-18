İhlas Haber Ajansı

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Robotik eğitim kursları tamamlandı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün planlaması istikametinde başlatılan ve bir hafta boyunca devam eden robotik eğitim kursları, okullarda tamamlandı.

Bayburt'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün planlaması istikametinde başlatılan ve bir hafta boyunca devam eden robotik eğitim kursları, okullarda tamamlandı.


İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kursların son gününde Tasarım Beceri Merkezinde kurs gören öğretmenlerle bir araya geldi. Kursların önemine vurgu yaparak robotik eğitim kursu alan öğretmenlere ve kurs veren bilişim teknolojileri öğretmenlerine teşekkür etti.


Robotik eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, kurstan sonra Tasarım Beceri Merkezini gezerek atölyeleri incelediler.

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