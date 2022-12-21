Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Doç. Dr. Sarıkaya atandı

Entegre kalite yönetim politikaları gereğince kurumsal yönetim süreçlerinde eşitlik ve liyakat ilkelerini pratiğe aktaran Bayburt Üniversitesinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Doç. Dr. İsmail Sarıkaya atandı. Önceki Müdür Doç. Dr. Nesrin Ecem Bayram ise Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak yönetsel görevini sürdürecek.

Yönetimde dinamik ve eşitlikçi katılım çerçevesini liyakat sistemine uyarlayan Bayburt Üniversitesinde, daha önce Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevini başarıyla yürüten Doç. Dr. İsmail Sarıkaya'nın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevi resmen başladı. Önceki dönem yönetsel tecrübeleri ve uzun yıllara dayanan çalışma birikimi nedeniyle Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Nesrin Ecem Bayram'ın görevi devir teslim ettiği yeni Müdür Sarıkaya, güven esasına dayanan yönetici rolünü, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in kurumsal düzeyde inşa etmeyi sürdürdüğü güven iklimiyle bütünleştirme hedefinde olduğunu söyledi. Büyük bir aile olarak Bayburt Üniversitesinin kurumsal işleyişine katkı sunma felsefesine kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Sarıkaya, üniversite üst yönetimine ve önceki Müdür Bayram'a teşekkür etti.

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Nesrin Ecem Bayram ise uzun yıllar idari kademede hizmet ettiği birimine tekrar idareci olarak dönmekten memnun olduğunu ifade ederek söze başladı. Bayram, çalışma sürecinde yönetimde paydaşlık ilkesini uygulamaya yardımcı olan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek, Sarıkaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Türkmen, Üniversitemizde yönetimin gençleşmesi ve cinsiyet eşitliğine dayanan fırsatlar ortaklığının tesisi için yaşanan hareketliliğin önemine vurgu yaparak, "Üniversitemizin vizyonuna giden yolu birlikte yürüyeceğimiz genç arkadaşlarımız; yönetimin farklılaştığı, büyük veriyle iç içe geçtiği ve insan dışı faktörleri hiç olmadığı kadar kapsadığı sayısal çağın lokomotif kavrayışlarını temsil etmeleri bakımından kıymetli niteliklere haizler. Bu niteliklerin kurumsal gelişime aracılık etmesi temennisiyle her iki Müdürümüze de yeni görevlerinde başarılar dilerim." dedi.

Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile birlikte üniversite üst yönetimi katıldı.