Şair Zihni İlkokulunda yılsonu şenliği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrencilerin ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlik halk oyunları gösterileri ile başladı. Daha sonra öğrenciler, birbirinden eğlenceli gösterilerini sergileyip oyunlar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Şair Zihni İlkokulu yılsonu etkinlikleri, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için farkındalık oluşturmak ve depremzedelere destek olmak amacıyla düzenlenen hayır panayırıyla devam etti.