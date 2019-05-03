Şampiyon Bayburtspor futbolcularından özel eğitim alan öğrencilere ziyaret

Lig 3. Grup takımlarından şampiyon Bayburt İl Özel İdare Sporlu futbolcular ve teknik heyet, özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi.

Lig 3. Grupta Şampiyonluğa ulaşıp TFF ikinci lige yükselen Bayburt İl Özel İdaresporlu futbolcular ve teknik heyet, özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul Müdürü Orhan Karakurt ve öğretmenler tarafından karşılanan kafile, öğrencilerle sohbet edip hediyeler takdim ederek hatıra fotoğraf çektirdi.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulunda 7 sınıfta 42 öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Okul Müdürü Orhan Karakurt, “Özel eğitim alan bu öğrencilerin şampiyon Bayburt Spor sporcuları ile birlikte olmalarının mutluluğu gözlerinden okunuyor. Kendi Guruplarında Şampiyon olan takımımıza İkinci Ligde üstün başarılar diliyoruz.” dedi.

Takım kaptanı Ali Kemal Yükseker ise özel eğitim alan özel öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Şu an hedefimizi tutturarak şampiyon olduk. Bizlere manevi desteklerini esirgemeyen özel eğitim alan kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonluğu kazanmamızda bu manevi desteğin de çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrenciler, Bayburt İl Özel İdare Spor futbolcularına okul merdivenlerinde üçlü çektirerek uğurladılar.