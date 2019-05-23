Şampiyon öğrenciler ödüllendirildi

Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret ettiler.

Ziyarete; Takımlar Kategorisinde 7. olan 89 kilogram kategorisi Türkiye Şampiyonu Emincan Enez, 86 kilogram kategorisi Türkiye İkincisi Abdullah Saklı, 57 kilogram kategorisi Türkiye ikincisi Muhammet Eygün, 79 kilogram kategorisi Türkiye Beşincisi Aydoğan Altun, 61 kilogram Türkiye Beşincisi Emre Korkmaz ve antrenörler Dr. Öğr. Üyesi İzzet Uçan ile Öğr. Gör. Bülent Tatlısu katılırken, Takımlar Kategorisinde 3. olan Boks takımını temsilen ise 49 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu Osman Ali Akbulut, 60 kilogram kategorisinde Türkiye İkincisi Hakan Çiğdem ve antrenör Bülent Şipal katıldı.

Başarılı sporcuları ve antrenörleri tebrik edip başarılarının devamını dileyen Rektör Coşkun, üniversite adına ödüllerini takdim etti. Sporcular ve antrenörler ise desteklerinden dolayı Rektör Coşkun'a, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkür ettiler.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Genel Sekreter Yardımcısı Nazmi Karabulut, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Doç. Dr. Murat Kul da hazır bulundu.