Şampiyon ralliciler dünyanın en tehlikeli yolunda yarışacak

Şampiyon Ralli Pilotu Yağız Avcı ile Rus Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov, Dünyanın en tehlikeli yolu olarak seçilen Bayburt-Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı'ndaki virajlarda yarışacak.

Türkiye Otomobil Şampiyonu Yağız Avcı ile Dakar Rallisini 16 kez arka arkaya kazanan Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov, önümüzdeki Temmuz ayında Dünyanın en tehlikeli yolunda yarışacak. Bölgeye gelen şampiyon otomobil pilotu Yağız Avcı ile Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov Derebaşı, Dünyanın en tehlikeli yolunda keşif yaptılar. Pilotlar, Derebaşı Virajlarına ve Bayburt'un muhteşem coğrafyasına hayran kaldılar.

Temmuz ayında gerçekleşecek yarışmada çekilecek profesyonel görüntülerle sosyal medyadan paylaşılarak Derebaşı Virajlarının dünya çapında şöhretine şöhret katması bekleniyor.

Bayburt-Trabzon sınırında ‘dünyanın en tehlikeli yolu'

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran ‘www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, Bayburt- Trabzon sınırında yer alan, Soğanlı Dağı´ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunu ‘dünyanın en tehlikeli yolu' seçti.

Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem ‘ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. ‘Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.