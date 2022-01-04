Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığında devir teslim töreni gerçekleşti

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanan Prof.
Dr. Mahir Kadakal düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.
Bâbertî Külliyesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlık makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Rafet Metin, görevini yeni dekan vekili Prof. Dr. Mahir Kadakal'a devrederek, kendisine başarılar diledi.
Dekanlık görevine başlamasından dolayı mutluluğunu dile getiren Prof. Dr. Kadakal, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını belirtti.
Devir teslim törenine rektörün yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Metin Uçurum, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fatih Gürbüz, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım ile akademik ve idari personeller katıldı.