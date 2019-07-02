İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sancaktepe Bayburtlular Derneği Başkanı Bayram Aygün Vali Pehlivan'ı ziyaret etti

Sancaktepe Bayburtlular Derneği Başkanı Bayram Aygün Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Sancaktepe Bayburtlular Derneği Başkanı Bayram Aygün Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Vali Pehlivan, makamında görüştüğü Başkan Aygün'den çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziyaret vesilesiyle Aygün'e teşekkür eden Vali Pehlivan, dernek çalışmalarında başarılar dileyerek İstanbul'daki Bayburtlulara selamlarını iletti.


Başkan Aygün ise misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ettiği Vali Pehlivan'a kendisinin kaleme aldığı ‘Vatanım' adlı şiirini hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.