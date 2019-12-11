İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanduk, akciğer yetmezliğinden hayata veda etti

Bayburt’a kültürel anlamda önemli hizmetlerde bulunan Naim Sanduk, 68 yaşında akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Bayburt'a kültürel anlamda önemli hizmetlerde bulunan Naim Sanduk, 68 yaşında akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.


Bayburt'ta bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavisi süren Naim Sanduk, bugün hayata veda etti.


Evli ve 3 çocuk babası Naim Sanduk, yarın öğle namazını müteakiben Kaleardı Camisinde kılınacak cenaze namazı ardından aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.