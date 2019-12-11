Sanduk, akciğer yetmezliğinden hayata veda etti

Bayburt’a kültürel anlamda önemli hizmetlerde bulunan Naim Sanduk, 68 yaşında akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Bayburt'a kültürel anlamda önemli hizmetlerde bulunan Naim Sanduk, 68 yaşında akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Bayburt'ta bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavisi süren Naim Sanduk, bugün hayata veda etti.
Evli ve 3 çocuk babası Naim Sanduk, yarın öğle namazını müteakiben Kaleardı Camisinde kılınacak cenaze namazı ardından aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.