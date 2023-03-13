İhlas Haber Ajansı

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Şap hastalığına karşı jandarma ve veteriner hekimler yolları denetledi

Ülkede görülen şap hastalığı nedeniyle Bayburt İl Orman Müdürlüğü harekete geçerek, Bayburt’ta giriş çıkışlar denetlendi.

Ülkede görülen şap hastalığı nedeniyle Bayburt İl Orman Müdürlüğü harekete geçerek, Bayburt'ta giriş çıkışlar denetlendi.


Bayburt İl Jandarma Komutanlığı koordinesiyle Bayburt İl Orman Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimlerce yol kontrolleri yapıldı. herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayan uygulamada, 7 farklı noktada, şimdiye kadar 15 araç denetlenirken, veteriner hekimlerce şap hastalığı hakkında sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Bununla birlikte jandarma ekipleri ile veteriner hekimler, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde yol kontrolleri yaparak, denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığının canlı hayvan pazarlarıyla ilgili aldığı kararla birlikte Bayburt Belediyesi canlı hayvan pazarı da geçtiğimiz günlerde tedbiren kapatılmıştı.

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