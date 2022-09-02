Şarampole devrilen traktörün şoförü hayatını kaybetti

Bayburt’ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Bayburt'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Yerlice köyünde Nizam Gülhan (72) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gülhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gülhan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.