Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi

Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim'in ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, ilgili kamu kurumu amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 15 Temmuz Gazileri ve şehit yakınları katıldı.

Vali Epcim, yemeğin ardından yaptığı konuşmada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün beşinci yıl dönümünde şehit aileleri ve gazileri saygıyla selamladığını kaydetti. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde birçok şehit verildiğini ve binlerce insanın yaralandığını ifade eden Vali Epcim, “Bu ihanet şebekesini devletimiz, milletimizle ve ondan aldığı güçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devlet organlarından temizlemiştir. Temizlemeye de devam etmektedir.” dedi.

Vali Epcim, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine kararlı bir şekilde devam ettiğine vurgu yaparak 15 Temmuz'da şehit olanları hayır, minnet ve rahmetle yâd ettiğini belirtti.

15 Temmuz gazilerini de aynı şekilde şükranla andıklarını bildiren Vali Epcim, “Sizler bizim onurumuz, gururumuzsunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Aramızda 15 Temmuz gazilerimiz var, kendilerini tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Bayburt halkının memleketleri ile her zaman gurur duyduğuna işaret eden Vali Epcim, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Bayburtluların verdiği mücadeleyi dikkat çekici örneklerle anlattı. Bayburt'un milli ve manevi değerlere bağlılığının 15 Temmuz ruhunun bir yansıması olduğuna değinen Vali Epcim, “Bunu ilk defa burada söylüyorum. 15 Temmuz 2016 günü gazi olan toplam 30'un üzerinde Bayburtlu vatandaşımız var. Türkiye'de iller bazında bakıldığında nüfus oranına göre en çok 15 Temmuz gazisi unvanı verilen şehir Bayburt'tur. Bunun için Bayburtlular açısından bir övünç kaynağı daha ortaya çıktı. Bayburtlular olarak Bayburt ile ne kadar övünsek azdır. Milli ve manevi değerlere bağlı olan, bu kültürel havzada yetişen tüm kahraman Bayburtluları da bu vesile ile bir kez daha tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Darbe girişimine karşı Bayburtlu vatandaşların mücadelesinin kitaplaştırılacağını açıklayan Vali Epcim, verilen mücadelelerin gelecek nesillere aktarılması ve ilelebet hatırlanması maksadıyla böyle bir çalışma başlattıklarını anlattı. Vali Epcim, “Bu kahraman şehirde yaşayan tüm insanları bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum.” dedi.

Yemekte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de yaptıkları kısa değerlendirmelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin duygularını ifade etti.

Yemeğe katılan 15 Temmuz gazilerinin darbe girişimine karşı verdikleri mücadeleyi kısaca aktarmalarının ardından program sona erdi.