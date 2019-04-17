Şehit Er Aydoğdu, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programla, 1998 yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde vatani görevini yaparken şehadet şerbetini içen Şehit Er Osman Aydoğdu, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Şehidin kabrinin de bulunduğu Demirözü'ne bağlı Elmalı köy camisinde öğlen namazına müteakiben mevlidi şerif okutuldu. Ardından şehidin mezarı başında anma programı düzenlenerek dualar edildi. Programın arından konuşan Bayburt Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal, “Şehitlik makamının peygamberlik makamından sonra geldiğine inanıyoruz. Şehidimiz Osman Aydoğdu'ya ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okumasından sonra, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Kur'an ve sünnet bağlamında şehitlik ve şehadetten bahsederek, şehitlerimizi böyle güzel etkinliklerle anmanın yanında gerçek vefanın onların canlarını vererek emanet ettikleri bu cennet vatanımızda birlik ve beraberlik içinde, herkesin kendi görevini en iyi ve verimli şekilde yapması ve her türlü fitneden uzak durarak, halk için üretmekle olacağını vurguladı.

Program dua akabinde köy muhtarının yemek ikramı ile sona erdi.

Anma programına Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, Demirözü İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun, şehidin yakınları, dernek üyeleri ve emniyet güçleri katıldı.