Şehit Er Salim Çeker, şehadetinin 13. seneyi devriyesinde yad edildi

seneyi devriyesinde kabristanı başında dualarla yad edildi.

2006 yılında Kocaeli 15. Piyade Tümeni Lojistik Destek Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Levazım Er Salim Çeker, Bayburt'ta mezarı başında anıldı. Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneğince düzenlenen programa; Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Havacı Albay Yusuf Diker, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Müftü yardımcısı Abdullah Aksoy, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal, askeri erken ve şehidin aile yakınları katıldı.

Düzenlenen anma programında Şehit Er Salim Çeker ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti verilerek, dualar edildi.