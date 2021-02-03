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Şehit Mete Okur mezarı başında dualarla anıldı

Şehit Mete Okur, mezarı başında dualarla anıldı.

1994 yılında Hakkari'de yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Mete Okur, vefatının 27. senesinde mezarı başında dualarla anıldı.


Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği'nin öncülük ettiği anma programına, Başkan Selami Köksal'ın yanı sıra Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve İl Müdürü Yardımcısı Senem Daştan, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy ve köy sakinleri katıldı.


ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, şehit anma programlarına pandemi dolayısıyla bir süre ara verdiklerini, 2021 yılı itibariyle bu programları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Allah vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eylesin mekanları cennet olsun" dedi.


Mete Okur kimdir?


Şehit Jandarma Onbaşı Mete Okur, 08.01.1973 yılında Bayburt'ta doğdu. Baba adlı Cemal, anne adı Gülistan'dır. Bayburt ili Çayıryolu köyü nüfusuna kayıtlı olup, ilköğrenimini Çayıryolu köyü ilkokulunda tamamladı. Mete Okur, vatani görevini 1973/2 tertip olarak Hakkari Özel Harekat Grup Komutanlığı'nda yaparken, 1 Şubat 1994 günü Hakkari'de yaşanan çığ felaketi sonucu silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düşmüştür.

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