Şehit Nusret Bey'in biyografisinin olduğu levha adını taşıyan parka yerleştirildi

1914-1917 yılları arasında Bayburt Kaymakamlığı yapan ve Ermeni tehciri sonrası iftiralara maruz kalarak İngilizlerin etkisiyle 1920 yılında İstanbul'da idam edilen Şehit Nusret Bey'in biyografisinin ve fotoğrafının yer aldığı levha Bayburt Belediyesi tarafından adını taşıyan parka yerleştirildi.

Bayburt halkına 1930'lu yıllardan beri hizmet veren ve belediye tarafından 2020 yılında her şeyiyle yeni baştan yapılarak adına yakışır bir hale getirilen Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Şehit Nusret Parkı‘na adını taşıdığı şehit kaymakamın biyografisi ve fotoğrafının yer aldığı levha monte edildi.

Parkın yapılmasından bu tarafa bir ilk olan levhanın yerine konulmasının ardından açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ”Her zaman ifade ettiğimiz bir şey var Bayburt halkı kendisine hizmet edenleri asla unutmaz ve ahde vefasını her zaman gösterir. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan ve çok uzun yıllardır halkımızın faydalandığı Bayburt Kaymakamımız Şehit Nusret Bey'in adını taşıyan park bunun bir ifadesidir. Ermeni tehciri döneminde Bayburt Kaymakamı olan ve tehcirin ardından Ermenilerin iftiraları ve İngilizlerin yönlendirmeleriyle maalesef haksız yere idam edilmiş daha sonra Ankara'da Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki TBMM tarafından 25 Aralık 1921 tarihinde iade-i itibarla “Milli Şehit” ilân edilmiştir. Bizde Bayburt Belediyesi olarak yaptığımız çalışmayla 2020 yılında bu parkımızı her şeyiyle yeni baştan yaparak adına yakışır bir hale getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tek eksiğimiz vardı oda Şehit Kaymakamımızın kim olduğunu vatandaşlarımıza anlatan bir levhamızdı onu da yerine yerleştirdik. İnşallah bu önemli şahsiyetimizin gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olacak.” ifadelerini kulandı.