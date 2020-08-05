Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

1920'de İngilizlerle Rum Patrikhanesi'nin ortak çalışması sonucu haksız bir şekilde asılarak şehit edilen Bayburt Kaymakamı Şehit Nusret Bey'in isminin verildiği ve Bayburtluların uğrak mekânı olan park, yapılan yıkım işlemlerinin ardından yeniden düzenlenecek.

2000 yılından buyana Şehit Nusret Parkı'nda hizmet veren binanın yıkım çalışmalarını Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirirken itfaiye de etrafa toz yayılmaması için su sıktı. Zabıta personelinin de trafik akışını sağlıklı bir şekilde sağlamasıyla tamamlanan yıkım çalışması sonunda binadan geriye kalan moloz yığınları Fen işleri ekiplerince ortadan kaldırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı açıklamada, “Şehrimizde vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet veren özellikle il dışından gelen hemşehrilerimizin yaz aylarında bir araya geldiği Şehit Nusret Parkı'na yeni bir kimlik kazandırmak amacıyla çalışmalar başlatmıştık. Son olarak 20 yıl önce yapılan ve günümüze kadar hizmet veren binanın yıkımını da gerçekleştirdik. Hazırladığımız proje kapsamında daha modern ve göz dolduracak şekilde düzenleyerek bu parkı halkımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan Şehit Nusret Parkı'nı şehrimizin mevsim koşullarına uygun ağaç ve bitkilerle donatıp oturma grupları ile vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir alan oluşturacağız. Çalışmalarımızı büyük bir özveriyle tamamlayıp daha modern haliyle hizmete sunacağımız Şehit Nusret Parkı'nda hemşehrilerimiz tekrar bir araya gelip Çoruh nehri kıyısında huzurla çaylarını içip muhabbetlerini yapabilecekler” diye konuştu.

Belediye Başkanı Pekmezci ayrıca parka ismini veren ve 1920'de İngilizlerle Rum Patrikhanesi'nin ortak çalışması sonucu haksız bir şekilde asılarak şehit edilen Bayburt Kaymakamı Şehit Nusret Bey'in kitabesinin de parkta uygun bir yere konulacağını bildirdi.