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Şehit Ömür Erbay, mezarı başında dualarla anıldı

2016 yılında PKK terör örgütü saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Ömür Erbay vefatının 3’üncü yıl dönümünde Arpalı beldesinde mezarı başında anıldı.

2016 yılında PKK terör örgütü saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Ömür Erbay vefatının 3'üncü yıl dönümünde Arpalı beldesinde mezarı başında anıldı.


Şehit Özel Harekat polis memuru Ömür Erbay'ın Arpalı beldesinde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğünü temsil eden yetkililer, Erbay ailesi ve belde sakinleri katıldı.


Burada açıklamalarda bulunan Köksal, "Ömür Erbay gibi kahramanlarımız sayesinde ülkemiz ayakta durmaktadır. Ülkemizi yıkmak isteyen içeriden ve dışarıdan gelen hainlere karşı bu milletin kahraman evlatlarıyla birlikte dik duracağız, bu sayede ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek. Şehitlik mertebesinde hiçbir şehit ölü değildir. Bizler de onları anmaya, yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

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