İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit polis Ateş için emniyette tören düzenlendi

İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve 2,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Muammer Ateş (31) için Bayburt Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve 2,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Muammer Ateş (31) için Bayburt Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.


Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve yaklaşık 2,5 yıldır tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon Havalimanı'na oradan da karayoluyla Bayburt'a getirildi.


Şehit Ateş için bugün Bayburt Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, bir konuşma yaptı.


Bayburt Müftüsü Hasan Başoğlu'nun dua ettirmesinin ardından şehidin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak toprağa verilmek üzere Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyüne uğurlandı.


Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, askeri erkan, şehidin babası Orhan ile annesi Leyla Ateş ve yakınları katıldı.


Bekar olan şehit polis memuru Muammer Ateş, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.