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Sendika yöneticilerinden Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne ziyaret

Bayburt Memur-Sen Şube Başkanı Fikret Özbey ve yeni seçilen Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Kenan Turan, Bayburt Üniversitesi yeni sendika yönetim üyeleri ile birlikte Rektör Prof.

Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.


Ziyaret kapsamında işbirliği konuları değerlendirilirken, eğitimde sendikalaşmanın önemine değinildi. Coşkun, demokrasilerin bel kemiğini oluşturan sivil toplum bilincinin önemli örgütsel tezahürleri olan sendikaların işlem alanlarını genişletmesinin altını çizdi. Üniversite olarak sendikalarla proje bazlı ortaklıklar kurmak istediklerini ifade eden Coşkun, sendika yöneticilerine ve temsilcilerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.


Sendika yöneticileri ise Coşkun'a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunarak sosyal kenetlenmenin kent ruhuna olumlu katkılar yapacağını söylediler.

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