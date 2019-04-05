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Şentürk ve Birgül mazbatalarını aldı

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile İl Genel Meclis Üyesi Sinan Birgül, mazbatalarını aldı.


MHP'den tekrar Belediye Başkanı seçilen Haşim Şentürk ve yine MHP'den İl Genel Meclis Üyesi seçilen Sinan Birgül, beraberlerindeki İl Başkanı Bekir Kasap, MKYK Üyesi İdris Aydın, Aydıntepe MHP İlçe Başkanı Eyüp Kardeş ile adliyeye gelip mazbatalarını aldılar.


Mazbatayı aldıktan sonra açıklama yapan Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Aydıntepe'ye yeniden hizmet etme fırsatı buldum. Allah yardımcımız olsun. İnşallah görevimizi ikinci kez layıkıyla yerine getireceğiz. Tabii yükümüz iki kat daha arttı. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi tüm halkımıza eşit bir şekilde hizmetlerimizi sunacağız” dedi.

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