Bayburt Merkez'e bağlı Sığırcı Köyü, tarihinde ilk kez köy içi asfaltla buluştu. Vali Cüneyt Epcim, mutluluklarına ortak olmak için köy sakinleriyle bir araya geldi.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında Bayburt İl Özel İdaresi tarafından köy içi düzenlemeleri ve köy yollarının asfaltlanmasına devam ediliyor. İl Özel İdaresi 2020 yatırım programına alınan köylerde alt yapı, bakım onarım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Vali Epcim, bu doğrultuda çalışmaların devam ettiği Merkez'e bağlı Sığırcı Köyü'nde yürütülen incelemelerde bulundu.

Sığırcı Köyü Muhtarı Ersin Şahin ve köy sakinlerinin çalışmalara ilişkin görüşlerini dinleyen Vali Epcim, çalışma alanlarını dolaştı.

Vali Epcim, kendisine eşlik edenlerle yaptığı değerlendirmelerin ardından, çalışmaların köy halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyarette İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya yer aldı.