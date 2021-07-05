Siyasi partilerin bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı

Bayburt'un Aydıntepe ilçe merkezinde MHP, Gelecek ve Saadet Partisi İlçe Başkanlıklarının bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı.

Aydıntepe ilçe merkezinde 3 siyasi partinin ilçe başkanlığı ve altında sıralı dükkânların bulunduğu binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken çatıda hasar oluştu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Aydıntepe Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Eyüp Kardeş ve İl Genel Meclisi Üyesi Sinan Birgül ile beraber yangın yerinde incelemelerde bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.