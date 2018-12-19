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Şoförler Odası Başkanı Kahrıman başlattıkları yeni uygulamalar hakkında Vali Pehlivan'a bilgi verdi

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Vali Pehlivan makamında görüştüğü Kahrıman'dan geçtiğimiz günlerde uygulamaya konulan taksimetre,köyleri de kapsayan tarifeler, dolmuş ve halk otobüslerinde geçerli olacak kart sistemi hakkında bilgiler aldı. Vali Pehlivan, uygulamanın vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi adına önemli bir adım olduğunu kaydederek taksici ve dolmuş esnafına bereketli ve bol kazançlar diledi.


Kahrıman ise Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından alınan karara göre bugüne kadar düzenli olarak kullanılmayan ve standardı olmayan ticari taksi işletmeciliği yapan araçların taksimetre kullanmasının zorunlu hale geldiği bilgisini paylaştı. Uygulanacak tarifeye göre şehir içi taksimetre açılış fiyatının 3 lira 50 kuruş olduğunu dile getiren Kahrıman, taksimetrenin her bir kilometrelik mesafe için 3 lira 50 kuruş yazacağını, şehirler arası birim fiyatın ise yine kilometre başına 2 lira olarak işleneceğini kaydetti.


Kahrıman, ilgili karar doğrultusunda taksilerin 1 saatlik bekleme ücreti ile köylere ait birim fiyatlarının da tespit edildiğini ifade ederek bekleme ücretinin 20 lira köylere ait kilometre başı birim fiyatın ise 2 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini dile getirdi. Kahrıman, alınan karar doğrultusunda il genelinde taksilere indi-bindi fiyatının ise 10 lira olarak uygulanacağı belirtti. Ayrıca dolmuş ve halk otobüslerinde kısa bir süre içinde kart sistemine geçileceğini bilgisini verdi.

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