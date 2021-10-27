Soğanlı Dağı eteklerinde kardan kapanan köy ve yayla yolları yeniden ulaşıma açıldı

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede önceki gün yağan kardan kapanan yolların ulaşımını yeniden sağlamak için 2 iş makinesiyle çalışma yürüttü.

Yapılan çalışma sonucu Dumlu, Günbuldu ve Kavlatan köyleri ile özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağlarının dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'nün yer aldığı güzergâhın yolu yeniden ulaşıma açıldı.