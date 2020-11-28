Soğanlı Dağında karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Bayburt'ta, İl Özel İdaresi ekiplerince Soğanlı Dağı güzergâhındaki köy yollarında kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde yüksek kesimlere kar yağmasının ardından hava sıcaklığında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt'ta hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği ilde rüzgâr Doğu ve Güneydoğulu yönlerden orta kuvvette esecek.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere 7, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise 8 derece olarak kaydedildi.

Bayburt İl Özel İdaresi ekiplerince yüksek kesimlerdeki köy yollarında kar temizleme çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağı civarındaki Günbuldu köyünde tipiden dolarak yaklaşık 1,5 metreyi bulan yolda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.