Soğanlı Dağı'nda karla mücadele devam ediyor

Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altına düştüğü Bayburt'ta, yüksek rakımlı köylerde ve yaylalarda karla mücadele çalışması devam ediyor.

Bayburt-Trabzon sınırında yer alan 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nda Karayolları 106. Şube Şefliği ekiplerince karla mücadele çalışması sürdürülüyor. Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği Soğanlı Dağı'nda ekipler, karla kaplı yollarda ulaşım sağlanabilmesi için seferber oluyorlar. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğu dağda çalışma yürüten ekiplere tipi ve fırtına zor anlar yaşattı. Geceden beri aralıklarla yağmaya devam eden kar yağışının ardından ekiplerce Dumlu köyü/ Henege Soğanlı yaylasında karla mücadele çalışması yürütüldü.