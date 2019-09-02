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Soğanlı Geçidi tabelası, magandaların hedef tahtası oldu

Dünyanın en tehlikeli yolu Bayburt-Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı geçidinde bulunan tabela magandaların hedef tahtası oldu.


Bayburt- Trabzon sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolundaki ‘Soğanlı Geçidi' tabelası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hedef tahtası haline getirildi.


Kimliği belirsiz kişilerin yol boyunca devam eden trafik tanzim işaretlerini hangi amaçla bu hale getirdiği ise gizemini koruyor. Açılan ateşler sonucu hasar gören tabelalar bir süre sonra tamamen iş görmez hale geliyor. Bu eylem ile anlık zevk yaşadığını sanan magandalar, bir yandan devleti zarara uğratırken diğer yandan yolları kullanan sürücülerin hayatını tehlikeye atmaktan geri kalmıyor.

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