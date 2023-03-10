Soğukta aç kalan tilkiyi elleri ile besledi

Bayburt'tan Trabzon istikametine giden Veysel Karani Yerlikaya isimli vatandaş, Salmankaş Tüneli çıkışında yemek arayan tilkiyi gördü. Karnı acıkan tilkiyi ürkütmeden beslemek isteyen Yerlikaya, köpekleri için marketten aldığı tavuk etlerini tilkiye verdi. Korktuğu için Yerlikaya'ya yanaşmayan ürkek tilkiye Yerlikaya tavuk etleri fırlatarak uzaktan yemesini sağladı. "Gel oğlum, gel kızım bak et orada" diyerek tilkiye yaklaşan Yerlika'nın verdiği tavuk etlerini tilki yiyerek, karnını doyurdu. Karnı doyan ve Yerlikaya'ya güvenen ürkek tilki daha sonra Yerlikaya'nın yanından geçerek doğal yaşam alanına geri döndü. O anları cep telefonuyla kaydeden Yerlikaya'nın tilkiye olan yaklaşımı ise yürekleri ısıttı.