Sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Bayburt'ta büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde 15 Aralık saat 21.00'de başlayan ve 18 Aralık Pazartesi 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bayburt'ta cadde, meydan, sokaklarla sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçlerince, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Vatandaşlar kurallara riayet edip evlerine kapanırken, kentin en işlek meydan ve caddeleri kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlama nedeniyle sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araç ve yayaları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.