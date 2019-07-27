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Şölenlerin 5. gününde Karadeniz rüzgârı esti

Bayburt’ta devam eden 25.

Bayburt'ta devam eden 25. Uluslararası Dede Korkut Şölenlerinin beşinci gününde Karadeniz rüzgârı esti.


Etkinlikler kapsamında Şair Zihni Kent Ormanında bulunan amfi tiyatroda gerçekleşen konserde ilk olarak Bayburtlu sanatçı Mustafa Serkan Yalçın sahne aldı. Yalçın Anadolu rock tarzında seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle dinleyenlerden büyük alkış aldı.


Mustafa Serkan Yalçın'ın ardından sahne alan Karadeniz müziğinin son yıllarda yıldızı parlayan temsilcisi ünlü grup Koliva seslendirdiği Karadeniz türküleri ve birbirinden güzel parçalarla Bayburtlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Bayburt'ta Karadeniz rüzgârı estiren Koliva'nın seslendirdiği hareketli parçalara horonlarla eşlik eden vatandaşlar eğlenceye doydu.


Naci Ahıskalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen program Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin grup solisti İlhan Gülten'e çiçek ve plaket takdim etmesiyle sona erdi.

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