Şölenlerin dördüncü gününde Kolpa Bayburt'u salladı

Bayburt'ta Türk Dünyası'nın birleştirici unsuru Dede Korkut adına Bayburt Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 26. sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde gerçekleştirilen dördüncü gün konserlerinde Kolpa Grubu sahne performansı ve seslendirdikleri şarkılarla dinleyenleri mest etti.

Etkinlikte ilk olarak Giresun Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Giresun halk oyunlarının en güzel örneklerini sergileyen folklor ekibi büyük alkış topladı.

Halk oyunlarından sonra sahne sırası Bayburtlu sanatçılar İklima Güngör ve Oğuzhan Kılıçoğlu'na geldi. Kılıçoğlu ve Güngör seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve şarkılarla geceye renk kattılar.

Daha sonra sahneye çıkan ve Türk rock müziğinin önemli gruplarından Kolpa birbirinden güzel şarkılarla Bayburt'u adeta salladı. En güzel parçaları Bayburtlular için seslendiren Kolpa'nın seslendirdiği tüm şarkılarına dinleyenler hep bir ağızdan eşlik etti.

Bayram Aygün'ün sunduğu ve Bayburtluların eğlenceye doyduğu temponun bir an olsun bile düşmediği gece, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli'nin grubun solisti Barış Yurtçu'ya plaket ve çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

Gecede ayrıca Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de bir şiir seslendirdi.