Sosyal denge zammı için imzalar atıldı

Türk Yerel Hizmet Sen Aydıntepe Şube Başkanı Saim Şimsek ile Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk arasında imzalanan sosyal denge zammı ile çalışanlara 400 TL destek sağlanacak.

Atılan bu imzaların hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; "Aydıntepe Belediyesi olarak memurlarımız için Türk Yerel Hizmet Sen İle Sosyal denge zammı için yeniden sözleşme imzaladık. Tekrar bu attığımız imzaların belediyemiz memurlarına hayırlı olsun" dedi.