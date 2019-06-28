STEM öğretmenleri geleceğe hazırlanıyor

Bayburt Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan ve ajans tarafından desteklenmeye uygun görülen proje kapsamında 90 öğretmene stem, kodlama, robotik ve donanım eğitimi verildi. Eğitimler Bayburt Merkez ile Aydıntepe ve Demirözü ilçelerini kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Bugüne kadar gerçekleştirilen STEM eğitimlerine 260 Öğretmen katıldı.

Kodlama, robotik, arduino, üç boyutlu yazıcı ve sistem eğitimi olmak üzere beş aşamadan oluşan eğitimlerin sonuncusunda öğretmenlerle bir araya gelen Vali Pehlivan, proje hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Sistem ve kodlama çalışmalarının göreve başladığı dönemde kısmi şekilde gerçekleştirildiğini belirten Vali Pehlivan, “Bunu çok daha genişletelim. Bir merkezimiz olsun istemiştik. Çünkü artık endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Dünyada teknolojinin ve bilimin geldiği aşamalar belli. Tüm bunları bilim insanları yeni tezler, teoriler üreterek, icatlar geliştirerek yapıyor. Ülke olarak eğitim altyapısında önemli mesafeler kat ettik. Bu bağlamda çağı yakalayan, çağa hitap eden gelişmeleri önce öğrenip sonra öğrencilerimize öğretmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Bunu yapabilmek için önce eğiticilerimizin bu işe yönelmesi, var olan bilgilerini geliştirmesi ve yeni bilgilerle donanması çok önemli. Şu an almakta olduğunuz eğitimlerin amacı sizlerin bu konuda yolunu aydınlatmaktır. Bu açıdan bakıldığında eğitimlerin çok faydalı olacağına inanıyorum. Çağ neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek lazım. Bizim kültürümüz de, inancımız da bize bunu söylüyor: 'İlim Çin'de de olsa gidip alın.' diyor.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan şöyle devam etti: “Nerede olursanız olun. Ortaya koyacağınız bir çalışma, hayata geçireceğiniz bir proje, atacağınız bir adım dünyanın en uzak noktasından ses getirebilir. İletişim çağındayız. Buna yatkın olan öğrencilerimizi keşfedip yönlendirmek öğretmenlerimize ve velilerimize düşüyor. Kalkınma ajanslarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanmasının ardından yatırımlar ile istihdama yönelik kaynak ve proje desteğinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda mesleki eğitim projelerine de destek veriyoruz. Böyle bir projenin hazırlanıp, diğer projelerle yarışması ve belli bir puan aldıktan sonra onaylanıp hayata geçmesi hepimizi mutlu ediyor. İnşallah yakın gelecekte bu çalışmaların meyvelerini toplayacağız.”

Vali Pehlivan, eğitimlere katılan öğretmenlere özverileri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında üstün başarılar diledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Şube Müdürü Hüseyin Akdoğan, Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selçuk Çakmak ile KUDAKA Bölgesel Kalkınma Uzmanı Lokman Altunbilek eşlik etti.

STEM Nedir ?

Bilim(Science),Teknoloji(Technology), Mühendislik(Engineering) ve Matematik (Math) kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşan STEM, öğrencilerin Fen bilimleri, Matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkarıp, bilgileri gerçek yaşamda uygulayabilme ve problem çözme tekniklerini geliştirme özelliklerinin öne çıkartılmasını hedefliyor. STEM sistemi ile geleceğin mesleklerine daha kolay adapte olabilmek ve mesleki kaygıları ortadan kaldırmak amaçlanıyor.