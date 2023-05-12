Su arıtma tesisinin inşaatına ilk kazma vuruldu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye tarafından yapılacak olan içme suyu arıtma tesisi için saha çalışmalarını inceledi. Musluklardan daha sağlıklı ve kaliteli su akmasını sağlamak amacıyla; Bayburt Belediyesince uzun zamandır üzerinde çalışılan içme suyu arıtma tesisi projesi dahilinde sondaj ve zemin etüdü yapılan noktada ilk kazma vuruldu.

Çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve teknik personel ile birlikte yerinde takip eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci konuya ilişkin verdiği bilgide, “Bayburt'umuzun en büyük sorunlarından biri olan şehir şebekesi içme suyunun sertlik oranındaki problemini inşallah çözüyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projemiz dahilinde ya Allah, bismillah dedik. Su arıtma tesisimizin inşaatına ilk kazmayı vurduk. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı, açılışını yapmayı hep birlikte evlerimizden ve işyerlerimizden özlediğimiz arıtılmış suyu içmeyi nasip etsin.” dedi.