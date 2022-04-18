Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kurslar tamamlandı

Bayburt'ta Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen “ALES Matematik Soru Çözüm Kursu ve Düşünme Dostu Sınıflar için Öğretim Yöntem\Teknikleri” kursları tamamlandı.

Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ramazan Şimşek koordinatörlüğünde açılan “ALES Matematik Soru Çözüm Kursu” ve Eğitim Koordinatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden'in, Eğitim Sorumluluğunu Dr. Ögr. Üyesi Celal Boyraz'ın üstendiği "Düşünme Dostu Sınıflar için Öğretim Yöntem/Teknikleri Kursu” tamamlandı.

Kursiyerlere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Topyay, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Kara ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Ömür Erbay tarafından sertifikaları verildi.