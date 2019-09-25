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Sürücülere arabada sigara içme cezası

Bayburt’ta polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Bayburt'ta polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Görevli polislerin katılımlarıyla Bayburt-Erzurum kara yolu ve çeşitli noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.


Güzergâhlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.


Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.


Polis tarafından durdurulan ve durum hakkında bilgilendirilen kamyon şoförü Sedat Aydın, "Bence güzel bir uygulama. Trafikte sigara içmek uygun değil, dikkat dağınıklığına neden oluyor." dedi.


Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.


Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunundan 153 lira ceza kesildi.

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